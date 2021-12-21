الجيش الفرنسي يعلن تصفية قيادي بتنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى بالنيجر

أعلن الجيش الفرنسي مقتل أحد القياديين بتنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى بالتعاون مع السلطات بالنيجر وذلك خلال عملية “برخان” وهو أحد المتورطين باغتيال 6 فرنسيين في آب/أغسطس 2020 بالنيجر. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان الثلاثاء، إن “القوات الفرنسية شنت غارة جوية في شمال مدينة “تيلابيري” غرب النيجر في إطار ما أسمته “عملية برخان” وهو ما أسفر عن مقتل سومانا بورا، قيادي “داعش” في الصحراء الكبرى وذلك بالتنسيق مع السلطات في النيجر.

وأضاف البيان أن سومانا يُعد أحد المتورطين في اغتيال 6 من الرعايا الفرنسيين في 9 آب/أغسطس 2020 في حديقة “دو كوري” (غرب النيجر).

المصدر: سبوتنيك