إغلاق موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر مؤقتاً لسوء الأحوال الجوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاثنين، إغلاق الموانئ التابعة لها، نظراً لسوء الأحوال الجوية. وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان، إنها قررت إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف حركة الملاحة فور تحسن الطقس.

وأوضح البيان أنه تم غلق مينائي شرق وغرب بورسعيد أمام حركة السفن، وذلك لبلوغ سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، وكذلك تم غلق ميناء العريش نظراً لعدم استقرار الطقس، علماً بأن حركة التداول بأرصفة الموانئ مستمرة دون توقف، على أن تعود حركة السفن مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية.

وذكر البيان أن هناك تنسيقا دائما بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

المصدر: سبوتنيك