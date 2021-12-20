قرود تنتقم وتقتل أكثر من 200 كلبا بإلقائها من فوق المباني الشاهقة

مارست مجموعة من القرود في بلدة هندية عملية انتقامية ضد 250 كلبا الشهر الماضي، بإلقائهم من ‏مباني شاهقة.‏

وأخبر السكان المحليون في لافول، وهي بلدة يسكنها 5000 شخص على بعد حوالي 300 ميل شرق مومباي، أن القرود بدأت في الانتقام الشهر الماضي، بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قردا رضيعا، بحسب قناة “نيوز 18” الهندية.

وأفاد السكان أنه منذ حادث مقتل القرد الرضيع، قامت القرود بخطف الكلاب بمجرد أن تكتشفها، وتجرها إلى قمم الأشجار والمباني الشاهقة من أجل إلقائها من فوق.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن كل كلب تقريبا في بلدة لافول قُتل في عملية التصفية الخاصة بالقرود.

وتم استدعاء مسؤولين من إدارة الغابات المحلية للمساعدة في القبض على القرود المنتقمة، لكنهم لم يتمكنوا من الإمساك بأحدهم، بحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، كما حاول القرويون الإمساك بالقرود، لكن العديد منهم تعرضوا لإصابات.

وحاليا تستهدف القرود الأطفال الصغار في قرية لافول، مما خلق حالة من “الذعر” بين أهاليهم.

وذكر أخصائيين في البيئة السلوكية للقرود أن تلك الحيوانات قادرة على الانتقام، وأنهما عادة ما يفضلون مهاجمة طرف ثالث مرتبط بالمعتدي الأصلي، على عكس المعتدي الفعلي، بحسب موقع “غيزمودو”.

المصدر: سبوتنيك