الرئيس برّي: عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ

حذر رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، منبهاً إلى أن عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ، وقال لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور.

ولاحظ الرئيس بري “الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية”، معتبراً أنه “أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات”.

وأوضح أن الأسبوع المقبل “يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة”، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار (الذي سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار الوطني الحر في التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب).

وأشار الرئيس برّي إلى أن “ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج”، لكنه أشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية “يراوح مكانه”، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون “وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً”.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط