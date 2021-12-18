خضر عدنان: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب حماقة كبيرة بالعدوان على الأسيرات في سجونه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2021 - 17:44

خضر عدنان: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب حماقة كبيرة بالعدوان على الأسيرات في سجونه

منذ 2 ساعة 18 December، 2021
خضر عدنان
عربي وإقليمي - فلسطين

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خضر عدنان إن “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب حماقة كبيرة بالعدوان على الأسيرات في سجونه”.

وأكد عدنان السبت أن “العدوان على الأسيرات تتحمل مسئوليته مصلحة السجون وما تسمى بوزارة الأمن الداخلي للاحتلال”، ودعا “للغضب في كل الساحات تضامنا مع الأسيرات في سجون الاحتلال”.

وقال عدنان “نتألم ونأسف للصمت العربي والإسلامي من حولنا وعرض الأمة في فلسطين يتجرأ عليه المحتلون”، ولفت الى ان “المساس بالأسيرات هو عدوان على كل الأسرى وكل أحرار الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم

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