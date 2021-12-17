40 ألف مصلِِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في باحات المسجد الأقصى رغم العراقيل التي وضعها جيش الاحتلال أمامهم لمنع وصولهم إلى باحات الأقصى. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشهدت البلدة القديمة تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات جيش الاحتلال، التي أخضعت عدداً من الوافدين للتفتيش، ودققت في هوياتهم.

ومن جانبٍ آخر، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ورابطوا في ساحاته، تحت عنوان “فجر الثوابت”. وأُطلقت هذه الدعوات لتؤكد أن المسجد الأقصى كان وسيبقى دائمًا عنوان الثوابت، تمامًا كما قال شيخ الأقصى رائد صلاح بعد تحرّره من سجون الاحتلال: “هذه الثوابت لا تشيخ ولا تموت ولا تخرج إلى التقاعد.. وتاجها القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

المصدر: فلسطين اليوم