الصحة المصرية: متحور “أوميكرون” أقل حدة من “دلتا” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 04:18

الصحة المصرية: متحور “أوميكرون” أقل حدة من “دلتا”

منذ 2 ساعة 17 December، 2021
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عربي وإقليمي - مصر

أشار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى انحسار ملحوظ للموجة الرابعة من الجائحة في بلاده، وأن متحور “أوميكرون” أقل حدة من “دلتا”.

وأضاف عبد الغفار: “ياريت يكون عندنا متحور أوميكرون مفيش مشكلة، لأنه أقل حدة من المتحور الحالي”، متابعا: “اللي نخاف منه مايجيش أحسن منه”.

وقال: “كمية التحورات في “أوميكرون” أكثر بكثير، ولكن الأعراض أقل من متحور “دلتا” بكثير”، لافتا إلى أن 100% من الإصابات الحالية من متحور “دلتا”.

وأكد أن “معظم اللقاحات المعتمدة عالميا لديها فاعلية لمواجهة فيروس كورونا”.

المصدر: وكالات

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