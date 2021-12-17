سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 02:24

سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا

منذ 1 ساعة 17 December، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

باركت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية في نابلس، التي أدت لمقتل مستوطن واصابة آخرين بجروح.

وقالت السرايا في تصريح لها مساء الخميس إن العملية البطولية تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا في وجه إرهاب جيش العدو وقطعان المستوطنين.

وأضافت أن الضفة الباسلة بكل ما تحتويه من مخزون مقاومة لا ينضب، لا يمكنها إلا الاستمرار في المواجهة، وإشعال الأرض تحت أقدام المحتل الغاصب كنهجٍ جهادي لن يتوقف حتى التحرير.

وقالت سرايا القدس “نشد على أيدي المجاهدين الأفذاذ في ضفة المقاومة، ونقول لهم أن الأمل بكم لن ينقطع، وستظلون مداد العز والفخار لإخوانكم المقاومين في قطاع غزة، ونبض التحرير المتجدد المتوقد يوماً بعد يوم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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