طهران: سنفحص كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تركيبها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 14:40

طهران: سنفحص كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تركيبها

منذ 58 mins 16 December، 2021
طهران
ايران - عربي وإقليمي

أعلنت طهران أن تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم بعد فحصها، و”ذلك للتأكد من عدم استخدام المخربين لهذه الكاميرات وإزالة المخاوف بهذا الشأن”. وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي الخميس “من المقرر أن تتعاون الوكالة معنا من أجل الفحص الدقيق لكاميرات الوكالة في مجمع “تيسا” بكرج من النواحي الفنية والأمنية والقضائية”. وأوضح كمالوندي أنه “عندما يتم إلغاء جميع العقوبات، يمكننا تسليم معلومات بطاقات ذاكرة الكاميرات للوكالة”.

وأضاف “الكاميرات تقوم بالتقاط الصور وعندما تمتلئ بطاقات ذاكرتها يتم استبدالها بذواكر جديدة”، مضيفا أن “التحفظ على البطاقات القديمة سيكون في ايران تحت إشراف مشترك لهيئة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران على تغيير كاميرات المراقبة في منشأة كرج لإنتاج أجهزة الطرد المركزي “في غضون الأيام المقبلة”.

المصدر: تسنيم

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