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December 16 2021 - 04:20

فوائد ساحرة لهذا النوع من الجبن.. بينها إنقاص الوزن

منذ 17 mins 16 December، 2021
Qareesh Cheese
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها خبيرة تغذية قبل أيام عن منتج لا تخطر على بالك فوائده المدهشة على الصحة.
فقد أعلنت أولغا كورابليفا أن منتجاً واحداً يؤدي تناوله كل يوم إلى تحسن حالة العظام والكبد والعضلات ويساعد على تنظيم النوم وإنقاص الوزن.
وقالت كورابليفا لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “جبن القريش يحتوي على الكثير من التربتوفان وهو حمض أميني يخفف الأرق والقلق والاكتئاب وبتضمينه في نظامك الغذائي سوف تتخلص من مشاكل الأسنان وستصبح عظامك أقوى وستظهر أظافرك وشعرك بشكل أفضل.
كما أوضحت أنه “بسبب النسب العالية في جبن القريش من الدهون والبروتين لن تكون قادراً على تناول وجبة دسمة”.
إلى ذلك أكدت أن “جبن القريش يحتوي على الحمض الأميني المايتونين الذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم”.

المصدر: مواقع اخبارية

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