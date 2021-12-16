“هجوم سيبراني” يستهدف سبعة أهداف حكومية وتجارية في الكيان الصهيوني

أعلنت شركة أمن المعلومات في الكيان الصهيوني Check Point عن وقوع هجمات الكترونية ايرانية على 7 أهداف حكومية وتجارية “إسرائيلية” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الشركة في بيان لها إن “مجموعة APT35 الإيرانية، والمعروفة أيضا باسم Charming Kitten شنت هذا الهجوم من خلال استغلال ثغرة أمنية كشف عنها في الأيام الأخيرة”.

وأضافت أن “المهاجمين حاولوا استغلال الثغرة الأمنية الخطيرة في Log4j، وهو برنامج لتوثيق نشاط المستخدمين، من أجل مهاجمة سبعة أهداف حكومية وتجارية في إسرائيل”.

وزعمت أنها “تمكنت من وقف الهجوم”.

وLog4j هو برنامج مفتوح المصدر يستخدم لتوثيق نشاط المستخدمين وهو مدمج مع ملايين الخدمات والتطبيقات على الويب، بما في ذلك منتجات من Apple وGoogle وAmazon وMicrosoft وIBM وغيرها.

المصدر: وكالة انباء فارس