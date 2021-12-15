اليمن: العدوان خرق اتفاق التهدئة بالحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأربعاء 27 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وتعز وحجة والحديدة.

وقال مصدر أمني إن “طيران العدوان شن 11 غارة جوية على البلق في مديرية الوادي و5 غارات جوية على مديرية الجوبة و3 غارات جوية على مديرية صرواح في محافظة مأرب”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بالحديدة وغارة على وادي سلبة بمديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي وغارة جوية على مديرية حرض في حجة وغارتين على منطقة البرح في مديرية مقبنة بتعز وأدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين”.

من جهة ثانية، أوضح المصدر أن “قوى العدوان ارتكبت 190 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة بينها غارات لطيران حربي على الجبلية و3 غارات لطيران تجسسي على حيس”.

المصدر: موقع انصار الله