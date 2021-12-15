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December 15 2021 - 20:18

مياومو “كهرباء لبنان” الى الاعتصام المفتوح

منذ 51 mins 15 December، 2021
مؤسسة كهرباء لبنان
لبنان

أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في “مؤسسة كهرباء لبنان” الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى.

وقالت اللجنة في بيان لها الاربعاء إنه “نظرا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة، وبعد مرور ثلاث أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمديرالعام لكهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة”، وتابعت “حتى الآن لم يدفع شهر 11، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصا بعد الإرتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة، لذلك قررنا الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى، حفاظا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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