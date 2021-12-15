عبد اللهيان: توصلنا إلى اتفاق جيد مع الوكالة الذرية

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عن التوصل الى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الثلاثاء. وفي تصريحه الأربعاء خلال ملتقى سفراء ورؤساء ممثليات الجمهورية الإسلامية الايرانية في الدول الجارة المنعقد في طهران منذ عدة أيام، أشار امير عبداللهيان إلى كيفية التعامل بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن هذه المنظمة الدولية “استخدمت الأداة الفنية في بعض المراحل للتأثير السياسي على مفاوضات فيينا”، موضحاً أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “يمكنه تبديد بعض الهواجس المزعومة حول البرنامج النووي السلمي الايراني وان يتبعه استمرار المزيد من التعاون المتبادل مع الوكالة”.

كما أكد وزير الخارجية الايراني أن “اطراف التفاوض الاخرى في فيينا قبلت ان تكون نصوص مقترحات ايران الجديدة على الطاولة ايضاً”.