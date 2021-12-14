“الأحوال الشخصية” دعت المواطنين للتأكد من صحة بياناتهم للاقتراع بالإنتخابات المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2021 - 22:50

“الأحوال الشخصية” دعت المواطنين للتأكد من صحة بياناتهم للاقتراع بالإنتخابات المقبلة

منذ 1 ساعة 14 December، 2021
علم لبنان
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أنها “تعمل على نشر القوائم الانتخابية الأولية وتعميمها، حيث يستطيع الناخبون والناخبات التأكد من صحة بياناتهم عبر موقع المديرية العامة dgcs.gov.lb. “، وتابعت “كما يمكنهم الاتصال بالبلدية أو المختار أو بالخط الساخن 1766، وذلك تحضيرا للانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وبحسب قانون الانتخاب رقم 44/2017”.

وأشارت المديرية في بيان لها الثلاثاء إلى أنه “عملا بالمادة 33 المعدلة في القانون النافذ حكما رقم 8/2021، يمكن للمواطنين والمواطنات التأكد من صحة بياناتهم بين 15 كانون الأول 2021 والأول من كانون الثاني 2022 لكي يتمكنوا من الاقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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