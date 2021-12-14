الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء انه تم تسجيل 9 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و224 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، الخليل (2)، بيت لحم (1)، أريحا والأغوار (1)، جنين (1)، طولكرم (2)”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 76، بيت لحم 55، جنين 24، ضواحي القدس 3، طوباس 6، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، طولكرم 3، سلفيت 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 128”.

وأوضحت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 68، بيت لحم 45، جنين 15، ضواحي القدس 8، طوباس 16، رام الله والبيرة 21، نابلس 5، طولكرم 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 40”.

المصدر: وكالة وفا