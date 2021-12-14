اليمن: إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 تابعة للعدوان في أجواء شبوة

أعلنت القوات المسلحة، إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع “CH4” في أجواء محافظة شبوة.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء الاثنين، في تغريدة على حسابه بتويتر: “تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة”.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد تمكنت الجمعة الماضية، من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب”.

كما تمكنت الدفاعات الجوية أيضا مساء الأربعاء الماضي، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع “CH4” أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمارب، بالإضافة إلى أخرى نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بذات المحافظة.

وتصدت الدفاعات الجوية الخميس الماضي، لطائرة حربية نوع F15 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمأرب وتجبرها على مغادرة الأجواء.

المصدر: المسيرة