موسكو: عدم استجابة الناتو وواشنطن لطلب روسيا بضمانات أمنية قد يؤدي لجولة جديدة من المواجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2021 - 14:38

موسكو: عدم استجابة الناتو وواشنطن لطلب روسيا بضمانات أمنية قد يؤدي لجولة جديدة من المواجهة

منذ 52 mins 13 December، 2021
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
أخبار دولية - روسيا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أنه “إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة”.

وقال ريابكوف إن “غياب تقدم نحو حل سياسي دبلوماسي لهذه المشكلة سيؤدي إلى أن ردنا سيكون على الصعيد العسكري والعسكري التقني”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد صرّح في وقت سابق بأن أحد مخاوف موسكو الرئيسة يتعلق بأن أنظمة الأسلحة المحظورة في السابق بموجب معاهدة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، قد تظهر، بإيعاز من أعضاء الحلف قريبا في أوروبا.

المصدر: روسيا اليوم

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