مصلحة الابحاث: طقس ماطر بدءا من يوم غد الثلاثاء وحتى الاحد 26 الحالي

اعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في بيان ان “طقسا ماطر يسيطر على لبنان بدءا من يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى يوم الاحد في 26 الحالي، مع امطار متفرقة وبرق ورعد وتدن في درجات الحرارة، ليصل تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وربما أقل”.

وافادت بان “الامطار ستكون غزيرة جدا يومي السبت والاحد المقبلين في 18 الحالي و19 منه مع احتمال تشكل سيول”، داعية المواطنين الى “الانتباه من السيول، والمزارعين انهاء زراعاتهم الشتوية ورش الاسمدة الاساسية قبل مساء الثلاثاء 24 الحالي”، واشارت الى ان “سرعة الرياح طوال الفترة ستتراوح بين 15 و25 كلم/س”، واكدت انه لا “داعي للهلع او الذعر من الرياح او الامطار او الثلوج”، مطالبة المعنيين بجرف الثلوج والبلديات ب”التحضر لما بعد 19 الحالي لامكانية جرف بعض الثلوج ورش الملح لمنع الصقيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام