سورية: استشهاد ثلاثة مدنيين برصاص الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور

استشهد ثلاثة مدنيين سوريين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة فجر اليوم الاثنين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “طائرات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور بمساندة من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بها رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والاراضي الزراعية ما تسبب باستشهاد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال الأمريكي خطفت خلال مداهمتها المدينة عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

المصدر: سانا