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December 12 2021 - 18:54

إصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي في قرية رمانة بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 12 December، 2021
مواجهات
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب عدد من الفلسطينيين الأحد بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي، في قرية رمانة غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان والمنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي في رمانية بمحيط مدارس الوكالة وشرعت بتوقيف المركبات والتدقيق في هويات ركابها”.

المصدر: فلسطين اليوم

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