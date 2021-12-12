أبيض: ما يحدد الاقفال أو عدمه هو الوضع الوبائي المتعلق بكورونا

تفقد وزير الصحة العامة في لبنان فراس الأبيض الاحد مستشفى كسروان الحكومي- البوار، وذلك في إطار جولته على المراكز الصحية للاطلاع على سير عمل ماراتون “فايزر” الذي انطلق السبت.

وبالمناسبة، حيا أبيض “جهود العاملين بمكافحة كورونا ومرافقتهم للمصابين في هذه المرحلة الدقيقة من انتشار الوباء والظروف التي تمر فيها البلاد”، وأعرب عن سروره بالإقبال الكثيف على التلقيح.

وقال أبيض “نعمل على زيادة عدد المتطوعين للمشاركة في عملية التلقيح، لنتمكن من تسريع وتيرة الماراتون”، وتابع “هناك إقبال كثيف على عملية التلقيح من لبنانيين وغير لبنانيين، وهذا يمكننا من الوصول إلى اكتساب المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية كالبلدان الأخرى”.

وردا على سؤال عن إمكانية إقفال البلاد بعد فترة الأعياد، قال أبيض إن “الإقبال الكثيف الذي شهدناه يطمئن قليلا وما يحدد الافقال أو عدمه هو الوضع الوبائي، فكلما سرعنا في موضوع اللقاح وحماية المجتمع، تجنبنا تعطيل البلاد والدورة الاقتصادية”.

ودعا أبيض “المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح لنصل في أقرب وقت إلى المناعة الجماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام