ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى استئناف المفاوضات حول أوكرانيا بصيغة “نورماندي”

دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى استئناف المفاوضات حول تسوية النزاع بشرق أوكرانيا بصيغة “رباعية نورماندي”.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم الجمعة، أن “الرئيسين اتفقا على ضرورة استئناف المفاوضات بصيغة نورماندي بوساطة فرنسا وألمانيا”.

وأكد ماكرون عزم فرنسا “مساعدة” أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

يذكر أن “رباعية نورماندي” تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وعقد آخر اجتماع للرباعية على مستوى القمة في ديسمبر 2019 في باريس.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أمس الخميس أنه يعتزم إجراء مباحثات مع رئيسي أوكرانيا وروسيا قريبا، وذلك بعد الاتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي، والذي بحث خلاله الرئيسان الوضع حول أوكرانيا.

المصدر: وكالات