الوزير بوشكيان في جولة في طرابلس: نحضر لرخصة ذهبية للمصانع النموذجية ونفتخر بالصناعي الذي يعمل بضمير لمصلحة الاقتصاد

كشف وزير الصناعة جورج بوشكيان خلال جولته التفقدية صباح اليوم على مصنع Animal Feed للعلف الحيواني في طرابلس أنه” في صدد إعداد واطلاق ومنح “رخصة ذهبية” لصاحب كل مصنع مكتمل المواصفات ومطابق للمعايير وملبي الشروط والأحكام التي تنص عليها الرخصة”.

وأوضح أن “الهدف هو تمييز الصناعي الجيد من الأقل جودة، بالإضافة إلى العمل على تحفيز الصناعي على طلب شارة المطابقة التي تمنحها مؤسسة المقاييس والمواصفات- ليبنور”.

وهنأ أصحاب المصنع الذي تأسس عام 2015، “ويلبي حاجة السوق من العلف الحيواني الذي تحتاج إليه خصوصا مصانع الألبان والأجبان”، مشيرا الى انهم “يقومون بدورات تدريبية وتأهيلية للمزارعين ويرشدون أصحاب المزارع على تزويد المصنع بالمواد الأولية بحسب المعايير. وشكوا من مشكلة التحويلات المصرفية التي تعوق التصدير إلى الخارج.

كما أعربوا عن معاناتهم من كلفة الإنتاج المرتفعة خصوصا بسبب غلاء الفيول والمازوت الذي يكلف ستين بالماية من فاتورة الكلفة. وبحثوا في الوسائل البديلة بالطاقة الشمسية وغيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام