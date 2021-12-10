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December 10 2021 - 11:20

قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين في رام الله

منذ 26 mins 10 December، 2021
القدس تنتفض.. مواجهات مع الاحتلال واصابات واعتقالات
عربي وإقليمي - فلسطين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة حملة اعتقالات في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل المواطنين في مدينة رام الله وعاثت فيها خرابًا ودمارًا قبل اعتقالها أربعة شبان.

وأشار شهود العيان أن قوات الاحتلال اعتقلت كُلًّا مِن: المحرر ماهر القاضي، براء عبد الصمد، الشيخ فلاح ندى، ساجي عابد، والمحرر سامي حسين. وداهمت قوة عسكرية منزل مواطن في قرية دير عمار غرب رام الله، فيما داهمت بلدة نعلين وهددت شابين بعد اقتحام منزليهما، وفق مصادر محلية. وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات مكثفة ومداهمات يومية؛ بهدفِ التنغيصِ على الفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم

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