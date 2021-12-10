ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى دور أكبر في ضمان أمن الساحل الإفريقي

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور أكبر في ضمان الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بمناسبة تولي فرنسا رئاسة التكتل في 2022: “نريد دورا أكبر من الاتحاد الأوروبي في أمن الساحل الإفريقي”.

وأضاف أنه يريد أن يعطي العلاقة الأمنية بين فرنسا ومنطقة الساحل في غرب إفريقيا، حيث تنتشر القوات الفرنسية للقتال ضد الجماعات الارهابية المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، طابعا أوروبيا.

كما أعلن عن عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في 17 و18 شباط/فبراير في بروكسل من أجل “إصلاح جذري” للعلاقة “المتعبة قليلا” بين القارتين.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن “محاور عدة” وخصوصا “إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع إفريقيا”.

وأكد أن “أوروبا يجب أن تعتمد في الهيئات الدولية استراتيجية مشتركة مع إفريقيا”، فضلا عن تطبيق “أجندة في التعليم والصحة والمناخ”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية