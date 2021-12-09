العراق: القبض على 3 قيادات من “داعش” في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الخميس القبض على ثلاثة قيادات من تنظيم “داعش” الارهابي بعملية استخبارية في بغداد.

وذكر الخلية في بيان لها أنه “استمرارا للعمليات الاستخباراتية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضرب معاقل الارهاب وتجفيف منابعهم ، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات واستنادا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي”.

وأشارت الخلية إلى أنه “ومن خلال التحقيقات الاولية تبين ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا”، وتابعت “اما الارهابي الثاني والمكنى (ابو انس) والذي عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الانبار والارهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الارهابي”.

المصدر: السومرية