أسير فلسطيني دخل عامه الـ35 في الأسر بسجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2021 - 12:44

أسير فلسطيني دخل عامه الـ35 في الأسر بسجون العدو الاسرائيلي

منذ 22 mins 9 December، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

دخل الأسير الفلسطيني محمد عادل داوود (60 عاما) من قلقيلية بالضفة المحتلة، عامه الـ(35) في الأسر بسجون العدو الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” الخميس إن “الأسير داوود اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ توقيع اتفاقية أوسلو وعددهم اليوم (25) أسيرا، أقدمهم كريم يونس، وماهر يونس من أراضي عام 1948”.

ولفت النادي إلى أن “الأسير داوود هو أحد الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، فخلال العام الجاري تفاقم وضعه الصحي وخضع لعملية جراحية في الأمعاء، وخاض رفاقه الأسرى خطوات احتجاجية من أجل تقديم العلاج اللازم له، وذلك بعد مماطلة إدارة سجون الاحتلال بحقه”.

وتابع النادي “ما يزال الأسير داوود يواجه وضعا صحيا صعبا، حيث يعاني من مرض الصدفية ومشاكل حادة بالأسنان والمعدة ويعتمد منذ سنوات على تناول السوائل”.

يذكر أن الأسير داوود فقد والديه وهو في الأسر، وحرمت سلطات الاحتلال أفراد عائلته من زيارته لمدة خمس سنوات.

المصدر: وكالة وفا

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