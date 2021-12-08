الأمم المتحدة: عملية السلام في جنوب السودان مهددة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2021 - 17:28

الأمم المتحدة: عملية السلام في جنوب السودان مهددة

منذ 19 mins 8 December، 2021
الامم المتحدة
الامم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة قادة جنوب السودان من أن “عملية السلام الهشة القائمة حاليا تواجه تهديدا خطيرا نظرا لعدم تحقيقها أي تقدم يذكر”، داعية إلى “إعادة إحياء المفاوضات بشكل عاجل”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن “العملية قد تصبح غير قابلة للاستمرار ما لم يجر تسريع وتيرتها”، وأفاد “على الأحزاب أن تمنح العملية طابعا ملحا جديدا وتظهر رغبة مستدامة جماعية وسياسية لوضع حلول نهائية لأجزاء الاتفاق الأهم”، وأضاف “بكل بساطة، لا يمكن الاستمرار في نهج يقوم على بقاء الأمور على حالها”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة