غوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

أفادت وكالة “فرانس برس” أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش(72 عاما) وضع نفسه امس في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولا في المنظمة الدولية تبين لاحقا أنه مصاب بكوفيد-19، مضيفة انه ألغى كل التزاماته الحضورية.

وكان من المفترض أن يحل الأمين العام مساء اليوم ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

وغدا كان من المقرر أن يشارك غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يترأسه رئيس النيجر محمد بازوم عن “تحديات الإرهاب والتغير المناخي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية