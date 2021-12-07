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December 7 2021 - 19:46

إثيوبيا: الولايات المتحدة الاميركية وحلفاؤها يتبعون نهجا هداما

منذ 58 mins 7 December، 2021
علم اثيوبيا
أخبار دولية - اثيوبيا

اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة الاميركية وحلفاءها باتباع نهج “هدام”، بعد أن دانت واشنطن و5 عواصم أوروبية في بيان مشترك أعمال العنف في إثيوبيا.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم الاثنين إن الإجراءات لا تستهدف “أي مجموعة معينة من الناس على أساس هويتهم العرقية، والاعتقالات إلى أدلة وشهادات موثوقة”، معتبرة أن “التلميح في هذا الصدد مضلل”.

وجاءت تعليقاتها بعد ساعات من إعلان الحكومة أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولتشا الإستراتيجيتين، في أحدث جولة من التقدم الإقليمي الذي أعلنته القوات الموالية لرئيس الوزراء أبي أحمد.

المصدر: روسيا اليوم

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