مجلس النواب يقرُ البطاقة التمويلية، وغرامة على الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2021 - 17:28

مجلس النواب يقرُ البطاقة التمويلية، وغرامة على الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

منذ 1 ساعة 7 December، 2021
حكومة
لبنان

رفعَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري  الجلسةَ التشريعيةَ في قصر الاونسكو ، وكان على جدول اعمالِها ستةٌ وعشرونَ مشروعاً واقتراحَ قانونٍ أبرزُها يتعلقُ بدعمِ شبكةِ الامان الاجتماعي وقانونُ الدولارِ الطالبي وانشاءُ الشركةِ الوطنيةِ للدواء، اضافةً الى عددٍ من المشاريعِ المتعلقةِ بالاجراءاتِ الخاصةِ بالوقاية من فيروس كورونا.
وفي مداخلةٍ له خلالَ مناقشةِ اقتراحِ قانون تنظيمِ كيفيةِ التصرفِ في حقوقِ السحبِ الخاصةِ بلبنانَ من صندوقِ النقدِ الدولي، قال الرئيس بري إنَّ أكبرَ مكانٍ للهدر هو في الكهرباء ، وبإمكانِ هذا المبلغِ أن يُنشئَ معاملَ كهرباءَ توفرُ على لبنانَ خلالَ سنةٍ أو اكثرَ مبالغَ طائلةً جداً.
وأقرَ المجلسُ قانونَ البطاقةِ التمويلية فيما تحفظت كتلةُ التنميةِ والتحرير عن منصة  impact. وتعهدَ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي بتأمينِ الوفرِ وأن يكونَ الدفعُ بالدولار.

المصدر: قناة المنار

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