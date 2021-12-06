نقابة مستوردي المواد الغذائية: ضرورة ألا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده المواد الغذائية لأن ذلك يمس بأمن اللبنانيين الغذائي

ناشدت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان برئاسة هاني بحصلي “السلطة تجنب أي إجراء من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين والحد من قدرتهم الإستهلاكية والشرائية، ولا سيما في ما خص المواد الغذائية”.

وشددت على “ضرورة ألا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده حاليا المواد الغذائية لأن من شأن ذلك المس بأمن اللبنانيين الغذائي”.

ونبهت الى ان “رفع الدولار الجمركي على السلع الغذائية سيؤدي حتما الى زيادة أسعارها وتدني قدرة نحو 82 في المئة من المواطنين الذين باتوا تحت خط الفقر، على الحصول عليها، مما يعني حصول إنكشاف غذائي لهذه الفئة الواسعة، وخصوصا مع عدم إنشاء شبكة أمان إجتماعي ولا سيما إطلاق البطاقة التمويلية”.

واكدت إنها “تعول على حكمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عمله، لتجنب مثل هذا الإجراء الذي سيزيد من معاناة اللبنانيين”.

واشارت الى انها “كانت ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الحكومة وكان متفهما ومتجاوبا لهذا المطلب، وعلى هذا الأساس، تسلم مكتب رئيس الحكومة لائحة بالسلع الغذائية الأساسية للمواطنين التي يجب ألا يشملها رفع الدولار الجمركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام