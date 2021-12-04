الطقس في لبنان الاحد.. غائم جزئيا ويتحول إلى ماطر بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا من الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط بعض الثلوج لتلامس ليلا الجبال التي تعلو 2200 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد الأحد، حيث يقترب منخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحيانا ويستمر تأثيره حتى يوم الاثنين. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و21 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا من الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط بعض الثلوج لتلامس ليلا الجبال التي تعلو 2200 متر.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية في المناطق الجنوبية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل: من 11 إالى 23 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 17 درجة، في الداخل من 4 إلى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام