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December 3 2021 - 09:02

البابا فرنسيس: أشعر بقلق شديد حيال الأزمة التي يواجهها لبنان

منذ 23 mins 3 December، 2021
البابا فرنسيس
لبنان

أعرب البابا فرنسيس عن قلقه الشديد حيال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وذلك لدى إلقائه كلمة في كاتدرائية سيدة النعمة للكنيسة المارونية في نيقوسيا بقبرص.

وقال البابا: “عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد حيال الأزمة التي يواجهها وأشعر بمعاناة شعب متعب يرهقه العنف والألم. أحمل في صلاتي الرغبة في سلام يرتفع من قلب ذلك البلد”.

وتوجه إلى اللبنانيين المشاركين في القداس قائلا: “أنتم هذه الجذور، التي زُرِعَت في قبرص لكي تنشر عبير وجمال الإنجيل. شكرا”، مضيفا: “أنظر إليكم وأرى غنى تنوعكم. أحيي الكنيسة المارونية، التي وصلت إلى الجزيرة عبر القرون في مناسبات عديدة، والتي إذ مرت غالبا بمحن عديدة، ثابرت على الإيمان”.

المصدر: وكالة آكي

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