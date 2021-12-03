إحباط محاولة لاغتيال القائم بأعمال رئيس الوزراء التشيكي

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن الشرطة أفشلت محاولة لاغتياله، على خلفية قرار الحكومة قبل أسبوع تشديد القيود الاجتماعية في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وقال بابيش على “فيسبوك”: “أمس الأربعاء جاء أحد المعارضين للأمن الوبائي المشدد إلى مبنى الحكومة وأراد مهاجمتي، حيث كان يحمل خنجرا ومسدسا.. أوقفته الشرطة عند مدخل المبنى”.

وأضاف ردا على استفسار شاب حول إجراءات كورونا: “بالطبع الناس يهددوننا كما تهددوننا”، مشيرا إلى أن “السلطات تقوم بكل ما هو ضروري لمنع آلاف الأشخاص من الموت بسبب فيروس كورونا”.

وتابع: “كلنا نفعل هذا من أجل الناس. أم أنك لا تصدق أن هذا الفيروس يقتل الناس؟ ألا تصدق أن اللقاح يحمي؟”.

وتخطط الشرطة التشيكية غدا الجمعة لتقديم معلومات إضافية حول اعتقال الشخص الذي حاول مهاجمة بابيش.

المصدر: وكالات