بايدن يحشد لمواجهة “أوميكرون”

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطة جديدة، لمكافحة كورونا ومواجهة فصل الشتاء ومتحور “أوميكرون”، دون زيادة توتر الأمريكيين الذين باتوا أقل ثقة بسبل مواجهة إدارته للأزمة الصحية.

وكشف البيت الأبيض عن سلسلة مبادرات في وثيقة لا تتضمن مع ذلك أي إعلان استثنائي وفوق كل شيء أي إجراءات جديدة ملزمة للمواطنين الأمريكيين.

وجاء في بيان صدر عنه، أن “أبرز نقطة في الإجراءات التي تم الإعلان عنها الخميس، هي تشديد التدابير للمسافرين الدوليين اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيكون عليهم تقديم فحص سلبي (PCR) يتم إجراؤه قبل يوم من موعد السفر، بالإضافة إلى شهادة التطعيم”، إذ كان يمكن إجراء الفحص قبل 3 أيام من موعد الرحلة.

وأضاف: “هناك أيضا، إجراءات لزيادة فرص كشف الإصابات، إذ ستتولى شركات التأمين الصحي الخاصة تسديد الفحوص التي يتم إجراؤها في المنزل كما سيتم مضاعفة عدد الفحوص الموزعة مجانا إلى 50 مليونا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية