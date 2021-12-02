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December 2 2021 - 17:48

البابا من قبرص: للتغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران والاندماج

منذ 5 mins 2 December، 2021
البابا فرنسيس
أخبار دولية - قبرص

دعا البابا فرنسيس في أول خطاب له في قبرص، أوروبا الى “التغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران والترحيب والاندماج”، في إشارة خصوصا الى أزمة المهاجرين الذين يضع الدفاع عنهم في أولويات اهتمامه، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال البابا في كلمة ألقاها في نيقوسيا “كلكم حول بحر واحد، البحر الأبيض المتوسط: بحر يروي قصصا مختلفة، وهو مهد حضارات عدة”.

وذكر أوروبا بأنه “من أجل بناء مستقبل يليق بالإنسان، من الضروري العمل معا، والتغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران وتغذية حلم الوحدة”، مشيراً الى اننا “بحاجة الى الترحيب والاندماج والسير معا لنكون جميعا إخوة وأخوات”.

 

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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