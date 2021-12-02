إيطاليا: اعتقال مواطن تونسي بشبهة الانتماء لخلية “داعشية”

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن قوات الشرطة في مدينة البندقية، ألقت القبض على مواطن تونسي يعتقد أنه عضو في خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت المصادر إن “الرجل البالغ من العمر 25 عاما، كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عن محكمة تونس، تطالب بتسليمه للسلطات، بتهمة المشاركة في مجموعة وأعمال إرهابية”.

وأوضحت أنه “تم تنفيذ عملية الاعتقال من قبل وحدة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos)، التابعة لقيادتي شرطة البندقية وغوريتسيا، بتنسيق من المديرية المركزية لقوات الشرطة الوقاية”.

المصدر: روسيا اليوم