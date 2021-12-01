أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انطلاق انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة من مقر الاتحاد العمالي العام في محلة النهر، وبدأ الصحافيون المنتسبون الى النقابة المسددون اشتراكاتهم بالحضور للاقتراع واختيار مرشحيهم الى مجلس النقابة.

يتنافس في هذه الانتخابات 3 لوائح:

– لائحة “الوحدة النقابية” برئاسة النقيب جوزف القصيفي (لائحة مكتملة)، تضم الى القصيفي: صلاح تقي الدين، نافذ قواص، جورج شاهين، علي يوسف، واصف عواضة، سكارليت حداد، يمنى شكر غريب، وليد عبود، هنادي السمره، جورج بكاسيني وغسان ريفي.

– لائحة “صحافيون لنقابة حرة” وهي لائحة غير مكتملة، تضم: ريما خداج، خليل فليحان، داوود رمال، مارلين خليفة، صفاء قره محمد، محمد الضيقة وجاندارك ابي ياغي.

– لائحة “صحافيون طامحون للتغيير” غير مكتملة تضم: مي عبود أبي عقل، نهاد طوباليان، انطوني العبد جعجع ويقظان التقي.

كما يخوض المنافسة عدد من الاعلاميين ومنهم اليسار قبيسي من “تجمع نقابة الصحافة البديلة”، بالاضافة الى مرشحين منفردين هم: قاسم متيرك، ريميال نعمه وحبيب الشلوق.

وكان الصحافي مارك بخعازي قد سحب ترشيحه لعضوية مجلس النقابة، لمصلحة “لائحة الوحدة النقابية”.

تستمر عملية الانتخابات حتى الخامسة عصرا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام