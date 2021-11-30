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November 30 2021 - 10:46

موسكو: إعادة إطلاق عمل الخبراء بشأن المسائل النووية والعقوبات ضد إيران في مفاوضات فيينا

منذ 1 ساعة 30 November، 2021
مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في اجتماع فيينا حول الملف النووي الإيراني، اتفقوا على استئناف عمل الخبراء بشأن العقوبات ضد طهران والمسائل النووية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة للدول المشاركة الاتفاق النووي الإيراني، أكدوا التزامهم بجهود العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

كما أعرب المشاركون عن رغبتهم في مواصلة التفاعل المكثف لحل المسائل، التي لا تزال دون حل منذ الانتهاء من الجولة السادسة السابقة من المفاوضات، وأكدوا كذلك على رغبتهم في الوصول إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن.

كذلك أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن تفاؤلها، مشيرة إلى أن بدء المفاوضات قد تم تقييمه من قبل المشاركين على أنه إيجابي وبناء.

المصدر: وكالات

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