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November 30 2021 - 04:32

اخصائي فيروسات روسي يتحدث عن طرق إيقاف تفشي سلالة “أوميكرون”

منذ 2 ساعة 30 November، 2021
Russian Professor
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تحدث سيرغي نيتيوسوف، الأكاديمي ورئيس مختبر تكنولوجيات بيولوجيا النانو والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية عما يمكن أن يساعد في إيقاف تفشي سلالة “أوميكرون” للفيروس التاجي.
ونقلت صحيفة “إزفيستيا عن ، نيتيوسوف قوله:” إن الذين تلقوا مؤخرا لقاحا ضد فيروس كورونا بمقدورهم مقاومة السلالة الجديدة، لكن حتى هؤلاء بحاجة إلى ارتداء الكمامات، بصفتها وقاية إضافية ضد متحور “أوميكرون”.
وحسب الأكاديمي فأن اللقاحات ضد فيروس كورونا والكمامات هي أفضل الطرق لحماية جسم الإنسان. وأشار نيتيوسوف إلى أن الكثير من الناس في العالم لديهم مناعة ضعيفة ويمكن أن تظهر في أجسامهم سلالات جديدة. ويتعرض هؤلاء لمسارات خطيرة للمرض. كما أنهم يمكن أن ينقلوا الفيروس التاجي إلى الآخرين بسرعة فائقة.

المصدر: روسيا اليوم

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