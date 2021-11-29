ريابكوف: التحضيرات جارية لعقد قمة بين بوتين وبايدن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن التحضيرات جارية لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقال ريابكوف إن “التحضيرات للقاء القمة دخلت مرحلتها المتقدمة”، واضاف “أعتقد أن المسألة ستتضح في الأجل القريب والحديث يدور في هذه المرحلة عن اتصال غير فعلي، لكن ذلك لا يقلل من أهمية الحدث على الإطلاق”، وتابع “بالعكس يبدو لي أن الاتصال بين الرئيسين سيكون حدثا هاما جدا، نظرا لمجمل الظروف والمشكلات الموجودة حاليا في العلاقات الثنائية وعلى الساحة الدولية”.

كما أكد ريابكوف أن “التحضيرات مستمرة لإجراء محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، يزمع عقدها على هامش اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

المصدر: روسيا اليوم