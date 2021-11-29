أردوغان يعلن استعداد بلاده الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل حل المشاكل بينهما

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة. وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة بعد رحلته إلى تركمانستان “نحن مع السلام في المنطقة … لقد ناقشنا هذه القضايا عدة مرات مع روسيا الصديقة وخاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونحن مستعدون للتوسط والتفاوض، كما مع أوكرانيا كذلك ومع السيد بوتين”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء مع أردوغان في الولايات المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قام بتسليمه قائمة تضم 450 أوكرانيًا أدينوا في روسيا ودونباس.

المصدر: سبوتنيك