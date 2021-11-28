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November 28 2021 - 23:56

بسبب المتحور الجديد لكورونا.. تعليق “طيران الامارات” الى كيان العدو

منذ 2 ساعة 28 November، 2021
طيران الامارات
عربي وإقليمي - كيان العدو

علقت شركة “طيران الإمارات” الاحد رحلاتها المباشرة إلى كيان العدو الإسرائيلي التي كانت مقررة في السادس من كانون الاول/ديسمبر المقبل وما بعد حتى إشعار آخر، في أعقاب الخشية من انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة ان “التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، وتلتزم الشركة بتدشين خدماتها إلى تل أبيب بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك”.

وكانت حكومة العدو قد أعلنت سابقًا، حظر دخول الأجانب الى الكيان الغاصب في إطار مكافحة سلالة “أوميكرون” الجديدة لفيروس كورونا.

المصدر: فلسطين اليوم

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