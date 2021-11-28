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November 28 2021 - 15:18

هزة أرضية تضرب ولاية بجاية الجزائرية

منذ 60 mins 28 November، 2021
الجزائر
الجزائر - عربي وإقليمي

أعلن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، بولاية بجاية.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة في تمام الساعة 9:52 بالتوقيت المحلي، حيث بلغت شدتها 4.0 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد بشمال شرق خراطة، بولاية بجاية.

ومن جهتها أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن الهزة شعر بها سكان بجاية و بعض من سكان بلديتي عين الكبيرة وبابور بولاية سطيف.

وأضافت المديرية أن وحداتها الولائية قامت بعمليات استطلاعية ميدانية، ولم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

المصدر: وكالات

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