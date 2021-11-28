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November 28 2021 - 09:52

كورونا في ألمانيا.. تسجيل أكثر من 44 ألف إصابة خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 28 November، 2021
استمرار تراجع وتيرة تفشي كورونا في ألمانيا
أخبار دولية - المانيا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 104 حالات وفاة جديدة وأكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد “روبرت كوخ”، الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و761.696 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 100.883 حالة وفاة.

وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.

من جانب آخر أكد معهد “ماكس فون بيتنكوفر” لعلم الأحياء الدقيقة ومقره بميونيخ، ظهور متحور “أوميكرون” لدى اثنين من القادمين على متن رحلة جوية من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر.

المصدر: وكالة رويترز

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