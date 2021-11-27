النائب خريس: أمل مع القضاء المستقل بعيدا من التسييس والقضاء يريد ابعاد الناس عن الحقيقة

عقد لقاء سياسي في بلدة تبنين، شارك فيه عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي خريس ومسؤول البلديات المركزي في “حركة أمل” بسام طليس، في حضور النواب علي خريس وأيوب حميد وعلي بزي، مسؤول اقليم جبل عامل علي اسماعيل، رئيس اللجنة الانتخابية لقضاء بنت جبيل علي حمدان، مسؤول مكتب في الإقليم محمد حرقوص، نائب رئيس اتحاد القلعة جهاد عليان، رؤساء البلديات ومختارين في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.

وتحدث في بداية اللقاء محمد حرقوص، قائلا: “مرة جديدة تثبت الهيئات المحلية، بلديات ومختارين، انها حقلة الوصل بين المواطن والدولة وقادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، اذا اعطيت الصلاحيات والامكانات والموارد اللازمة”.

ولفت الى “ضرورة الاستفادة الان من العمل في المجلس النيابي بخصوص تعديل قانون البلديات لأجل تعزيز دور البلديات والمختارين وتوسيع صلاحياتهم، حيث اصبح وجود قانون عصري للبلديات امرا ضروريا لدفع عملية التنمية واستمراريتها، والحفاظ على استقرار المجتمع وتطويره، وتعزيز قدرات البلديات وضمان استدامة مواردها المالية، والمعلوم ان ضعف مصادر التمويل المحلية يعوق خدماتها، وتخفيف النزعة المركزية التي تقوض العمل البلدي”.

ودعا حرقوص البلديات الى “تفعيل مشاركة القوى والهيئات الناشطة على صعيد النطاق المحلي ومتابعة التصدي للمشاكل الاقتصادية والصحية، عبر تعزير ثقافة التكافل والتضامن بين ابناء البلدة، والتي كان لها الدور الكبير في مواجهة كل الازمات”.

خريس

من جهة أخرى، أكد النائب خريس “أن حركة أمل مع القضاء المستقل، بعيدا من التسييس، وهي أول من طالبت بكشف الحقيقة، ولكن مثل هذا القضاء يريد ابعاد الناس عن الحقيقة”.

ولفت الى “أننا أمام استحقاق انتخابي، وما نحتاجه وجود قانون انتخابي قائم على أساس النسبية والغاء الطائفية السياسية، وصولا الى الدولة المدنية، ونكاد نكون الوحيدين الذين نطالب بهذا الأمر”. مضيئا على “الدور الكبير الذي تلعبه البلديات والمخاتير في هذه المرحلة”، ومؤكدا “ضرورة العمل بمعنويات عالية خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يمر بها البلد ويتأثر بها الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام