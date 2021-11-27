القوات البرية السعودية والإماراتية  تختتم مناورات “المصير الواحد” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2021 - 14:06

القوات البرية السعودية والإماراتية  تختتم مناورات “المصير الواحد”

منذ 23 mins 27 November، 2021
مناورات "المصير الواحد
الامارات - عربي وإقليمي

اختتم التمرين العسكري المشترك “المصير الواحد” الذي أقيم على الأراضي الإماراتية بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الإماراتية.

وشهد قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي، مناورات اختتام التمرين العسكري المشترك “المصير الواحد”، الذي يأتي ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، ويهدف إلى “التأكيد على العلاقات التاريخية والإستراتيجية، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشين، وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية”.

ونفّذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم، واشتمل التدريب على التخطيط المشترك، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، وهدف التمرين إلى تعزيز “الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية”.

المصدر: روسيا اليوم

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