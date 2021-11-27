رئيس وزراء اليابان يتعهد بتكثيف دفاعات بلاده وسط تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2021 - 12:34

رئيس وزراء اليابان يتعهد بتكثيف دفاعات بلاده وسط تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية

منذ 42 mins 27 November، 2021
من استعراض لقوات الدفاع الذاتي
من استعراض لقوات الدفاع الذاتي
أخبار دولية - اليابان

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في أول استعراض لقواته السبت، بالنظر في جميع الخيارات، بما في ذلك الحصول على “القدرة على ضرب قواعد العدو”. كما تعهد كيشيدا بإنشاء قوة دفاع ذاتي أقوى لحماية البلاد وسط تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية.

وقال إن “الوضع الأمني حول اليابان يتغير بسرعة، وإن الواقع أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، مع استمرار بيونغ يانغ في اختبار الصواريخ الباليستية وتطوير إمكاناتها، وسعي بكين إلى استعراض قدراتها العسكرية ونشاطها العدواني بشكل متزايد في المنطقة”. وأضاف كيشيدا، في خطاب موجه لمئات من أفراد قوة الدفاع الذاتي، “سأفكر في جميع الخيارات، بما في ذلك امتلاك ما يسمى بقدرة الهجوم على قواعد العدو، بهدف الاستمرار في تعزيز القوة الدفاعية الضرورية”.

وخطب كيشيدا ببصفته القائد الأعلى لأول مرة خلال استعراض لقوات الدفاع الذاتي في قاعدة عسكرية رئيسية بمعسكر أساكا في شمال طوكيو. وقالت وزارة الدفاع إن نحو 800 جندي تجمعوا لإجراء الاستعراض

المصدر: روسيا اليوم

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